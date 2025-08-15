Кабмин: правительство Японии внимательно следит за саммитом на Аляске

Генсек японского правительства в очередной раз заявил, что Токио приветствует инициативы о прекращении огня на Украине

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Японии с большим вниманием следит за российско-американским саммитом, который 15 августа должен пройти на Аляске. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси.

"Наша страна с большим вниманием следит за этой встречей", - отметил он, выразив мнение, что эта первая с момента начала конфликта на Украине встреча лидеров США и России окажет большое влияние "на важные международные вопросы". Генсек японского правительства в очередной раз заявил, что Токио приветствует и поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение огня на Украине, и вновь выразил надежду на "позитивный подход со стороны России" на предстоящих переговорах.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.