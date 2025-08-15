Анкоридж - город, где повсюду медведи

Только на Аляске в США одновременно водятся черные, бурые и белые медведи, поделился вице-президент некоммерческой ассоциации Visit Anchorage Джек Бонни

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Даже получасовой прогулки по Анкориджу хватит, чтобы убедиться в том, что любимым зверем у жителей этого города является медведь.

Изображения этих животных встречаются здесь постоянно: на вывесках магазинов, кафе и ресторанов, туристических центров и даже на номерных знаках автомобилей. Чучела или статуи медведей в натуральную величину имеются почти во всех крупных сувенирных магазинах города. Один из самых узнаваемых символов международного аэропорта Теда Стивенса, являющегося главной воздушной гаванью города, - это чучела огромных гризли.

"Аляска - это единственное место в США, где водятся три разных вида медведей: это черные медведи, бурые медведи и белые медведи", - отметил, рассуждая о причинах любви жителей города к этим животным, в беседе с корреспондентом ТАСС Джек Бонни - вице-президент некоммерческой ассоциации Visit Anchorage, которая фактически выполняет функции бюро по вопросам туризма в мэрии Анкориджа. "Два из трех этих видов - черный и бурый медведь - по-настоящему широко распространены на Аляске. Они живут в районе Анкориджа. Не знаю, каковы последние оценки [их численности], но бывает, что черные и бурые медведи заходят на территорию города. Случается, что я вижу их на своем заднем дворе", - рассказал Бонни, уточнив, что за последние пять лет это происходило три или четыре раза.

Бонни также допустил, что любовь к медведям на Аляске может быть связана с верованиями местного коренного населения.

Сотрудник информационного центра для прибывающих в Анкоридж туристов Дэнни Мосс предупредил, что обитающие вблизи города медведи могут представлять опасность для человека. "Если вы вспугнули медведя, особенно если это медведица с медвежатами, ситуация может быть очень плохой", - отметил он. Мосс рассказал, что он и его коллеги советуют людям громко кричать, если они заметили во время прогулки в лесу медведя. "В большинстве случаев, если они вас услышат, то уйдут", - пояснил Мосс. Он вспомнил, что около трех недель назад молодого медведя заметили у здания суда в центре города. Сотрудники природоохранных служб временно усыпили его, чтобы вернуть в дикую природу.

В Анкоридже можно купить самую разную продукцию, связанную с медведями, включая резные фигурки из дерева и кости, одежду, аксессуары и украшения с их изображением.