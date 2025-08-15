Группа депутатов парламента Молдавии потребовала разрешить встречи с Гуцул

Блок "Победа" направила в молдавский Минюст и Национальное управление пенитенциарных учреждений официальный запрос

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии из внефракционного блока "Победа" потребовали от министерства юстиции снять ограничения на посещение главы гагаузской автономии Евгении Гуцул в СИЗО.

"«Победа» направила в Министерство юстиции и Национальное управление пенитенциарных учреждений официальный запрос. Мы требуем немедленно прекратить незаконные ограничения и обеспечить депутатам доступ в пенитенциар №13", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.

Там проинформировали, что депутатам больше недели запрещают посещать Гуцул, а также содержащихся в СИЗО активистов блока "Победа". В заявлении отмечается, что это противоречит конституции и закону о статусе депутата, согласно которому народные избранники имеют право беспрепятственного доступа в пенитенциарные учреждения.