МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Посол Индии в России Винай Кумар в интервью ТАСС подчеркнул глубокий, прочный и многогранный характер связей Нью-Дели и Москвы.

15 августа отмечается День независимости Индии, знаменующий освобождение страны от британского правления. Отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал сегодняшнюю Индию и ее отношения с Россией, Кумар отметил: "Российско-индийские отношения характеризуются как "особо привилегированное стратегическое партнерство", что подчеркивает глубокий, многогранный и прочный характер наших связей". "Партнерство между Индией и Россией - это прочные многогранные двусторонние отношения, охватывающие политическую, стратегическую, энергетическую, космическую, культурную, образовательную и гуманитарную сферы", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что между РФ и Индией поддерживаются активные контакты, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества, в том числе встречи на высшем и высоком уровнях. В частности, дипломат напомнил, что в прошлом году индийский премьер-министр Нарендра Моди дважды посетил Россию, а президент России Владимир Путин в конце этого года посетит Индию для участия в 23-м ежегодном двустороннем саммите Россия - Индия.

По словам Кумара, преобразования, произошедшие в Индии с момента обретения независимости от британского колониального господства 15 августа 1947 года, были глубокими. "Этот путь был отмечен значительным прогрессом в различных секторах, включая экономическое развитие, научно-технический прогресс, социальные показатели и развитие инфраструктуры. В Индии наблюдается значительное улучшение показателей человеческого развития", - сказал он.

Посол указал на то, что Индия стала самой быстрорастущей крупной экономикой и находится на пути к тому, чтобы стать третьей по величине экономикой в мире с прогнозируемым ВВП в $7,3 трлн к 2030 году. "Атманирбхар Бхарат" (курс "Самодостаточная Индия" - прим. ТАСС) сегодня способствует инновациям, предпринимательству и технологическому суверенитету. К марту 2025 года протяженность национальной сети автомобильных дорог увеличилась до 146 204 км, - рассказал посол. - Экономический рост Индии связан не только с перспективами на будущее, в настоящее время это подтверждается реальными результатами, надежной политикой и прочной экономической структурой".

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.