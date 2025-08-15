Газета считает, что саммит президентов России и США может стать решающим для прекращения российско-украинского конфликта и для будущего американо-российских отношений

БУДАПЕШТ, 15 августа. /ТАСС/. Весь мир с нетерпением ждет встречи президентов России и США, которая может оказаться решающей не только для урегулирования конфликта на Украине, но и для отношений между двумя странами. Такое мнение высказывает в редакционной статье ведущая венгерская газета Magyar Nemzet в преддверии российско-американских переговоров на Аляске.

"Мир с нетерпением ждет еще одной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина", - отмечает издание, приводя хронологию их предыдущих встреч, состоявшихся во время первого президентского срока Трампа (2017-2021). Газета считает, что нынешние переговоры должны стать успешными и контакты между лидерами России и США "могут продлиться".

"Саммит на Аляске может стать решающим не только для [прекращения] российско-украинской войны, но и для будущего американо-российских отношений", - говорится в редакционном комментарии Magyar Nemzet.