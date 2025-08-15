При этом публицист отметил, что этого не добиться без достижения определенного согласия по украинскому урегулированию

РИМ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Попытка перезагрузки двусторонних отношений будет предпринята на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, но ключом к этому станет вопрос украинского урегулирования. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС работающий в Италии обозреватель и публицист из США Эндрю Спаннаус.

"Серьезные анализы и в политических кругах говорят о реальной возможности перезагрузки, начале новой фазы отношении между США и Россией. Желание возобновить экономическое сотрудничество проявляется с обеих сторон", - указал эксперт. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в недопущении еще большего разделения. В частности, США стремятся не допустить дальнейшего сближения РФ с Китаем. По мнению аналитика, основой для нового старта может стать соглашение о сотрудничестве в области энергетике и инфраструктуры в Арктике.

Но перезагрузки не добиться, поясняет Спаннаус, если не будет достигнуто определенного согласия по украинскому урегулированию, и России необходимо проявить в этом определенную гибкость. "Для Трампа это стало личной амбицией, которую необходимо удовлетворить, и российской стороне нужно пойти на определенные уступки, иначе Трамп подвергнется слишком большому давлению со стороны ЕС", - считает Спаннаус. Он полагает, что после встречи в Анкоридже будет определенный "пробный проверочный период". Также он считает, что в случае провала саммита ЕС получит "подтверждение" правоты своей жесткой позиции и повод для декларации "своей победы".

Спаннаус - автор книги 2016 года "Почему победит Трамп", в которой предсказал его избрание президентом на первый срок. Недавно он выпустил книгу, в которой проанализировал причины его переизбрания.

Мир через Украину

Эксперт отметил, что по украинскому урегулированию стороны придерживаются разных позиций. Так, США - за западную линию и установление перемирия до начала переговорного процесса, тогда как Россия добивается сначала решения "глубинных причин" конфликта. "Частичное прекращение огня, например, воздушное, было бы компромиссом", - отметил он. Спаннаус отметил также важнейшую подвижку в позициях как США, так и самого Киева. "В последние дни начали говорить об установлении перемирия с учетом нынешней линии соприкосновения, а это указывает на признание реальной ситуации на земле", - сказал эксперт. По его мнению, это может означать, по крайней мере, формальное признание новых территорий РФ. "Для юридического признания понадобится время", - считает он.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). 14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы". Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.