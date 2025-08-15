Многие эксперты сомневаются, что по итогам переговоров будет объявлено "о значимом решении", отметил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попробует закрыть вопрос конфликта на Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Такое мнение высказал канадский телеканал СВС.

"Организовав историческую встречу с Путиным на Аляске, Трамп попробует перевернуть страницу войны на Украине, - считает СВС. - Встреча с президентом России - это попытка Трампа выполнить свое обещание и окончательно прекратить боевые действия [на Украине]".

Многие эксперты, отметил телеканал, сомневаются, что по итогам переговоров будет объявлено "о значимом решении", которое в итоге приведет к завершению конфликта, "но, учитывая подход президента США к дипломатии, всегда есть возможность для прорыва".

СВС добавил, что помимо темы украинского конфликта лидеры РФ и США будут обсуждать и другие важные вопросы безопасности, такие как контроль за ядерными вооружениями.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). 14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы". Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.