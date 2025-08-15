По мнению газеты, если Владимир Зеленский не примет сделку, то Киев рискует потерять "жизненно важную американскую поддержку"

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта. Такое мнение высказала газета The Daily Telegraph в статье, посвященной саммиту, который должен пройти на Аляске 15 августа.

"Для Владимира Зеленского, - отмечается в статье, - это, вероятно, самый опасный момент в войне, тот, когда судьба его страны может быть решена на встрече, на которую его не пригласили".

В итоге, полагает The Daily Telegraph, Зеленский может стать перед неприятным выбором: "принять невыгодную сделку или отвергнуть ее и быть представленным Вашингтоном как агрессор с риском потери жизненно важной американской поддержки".

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). 14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы". Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.