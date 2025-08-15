Дипломат Берманн: на переговорах по Украине нужно учитывать ситуацию на земле

Экс-посол Франции в России назвала очевидным, что Киев не сможет вернуть все территории

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Любые переговоры по Украине неизбежно будут предусматривать обсуждение территориального вопроса, для чего необходимо учитывать фактическое положение дел в зоне конфликта. Такое мнение в эфире радиостанции RTL выразила экс-посол Франции в России Сильви Берманн, возглавлявшая дипмиссию в 2017-2019 годах.

"Любое мирное соглашение между Россией и Украиной будет иметь территориальный аспект - это почти неизбежно. Но о какой-то конкретике пока рано говорить", - отметила она.

По ее словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть все территории. "Фактическое положение дел придется учитывать в переговорах", - указала Берманн.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день российский лидер подтвердил подготовку встречи с американским коллегой, указав, что заинтересованность во встрече была обоюдной. В качестве места проведения саммита выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

Ушаков сообщал, что Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, главы государств также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере. Трамп заявлял, что в рамках урегулирования конфликта на Украине изучают территориальные вопросы и рассчитывают на "некоторый обмен". В Киеве ранее исключали подобные уступки.