Медведчук: саммит на Аляске может стать началом пути к стабильному миру

Глава движения "Другая Украина" заявил, что Москва и Вашингтон должны подойти к более фундаментальным темам, чем урегулирование на Украине

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. России и США важно подойти к более фундаментальным темам, чем просто урегулирование на Украине. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"На Аляске очень важно подойти к другим, более фундаментальным темам, которые определят перезагрузку отношений России и США и, как следствие, России и коллективного Запада, - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Украинский вопрос тут производный, [Владимир] Зеленский - только марионетка, подносчик снарядов, полностью зависимая фигура. Для того, чтобы к общей выгоде перезагрузить отношения коллективного Запада и России, требуется устранить причины украинского конфликта, а для этого нужно их не только понять, но и осознать".

Политик отметил, что на Западе противоречат сами себе, описывая повестку мирного урегулирования. "Если почитать западные СМИ, то создастся впечатление, что вопрос устойчивого мира упирается в схему обмена территориями или прекращения огня, - отметил он. - <...>. Зеленским план [президента США Дональда] Трампа по обмену территориями полностью отвергается, чем американский президент поставлен в очень неудобное положение, ведь тогда ему, по версии западных СМИ, не о чем говорить с Владимиром Путиным на Аляске".

При этом, подчеркнул Медведчук, "вопрос территорий, который так активно блокирует наркофюрер, не может определить формат переговоров лидеров России и США на Аляске". "Россия никогда не ставила территориальный вопрос во главу угла", - написал он. По словам политика, "важно создать такие условия, чтобы украинский народ сам мог определять свою судьбу в дальнейшем". В связи с этим он напомнил об идее о введении на Украине внешнего международного управления под эгидой ООН.

"Без временной администрации невозможно провести справедливые и демократические выборы президента Украины, Верховной рады Украины, органов местного самоуправления, сформировать новые легитимные институты государственной власти, - считает Медведчук. - А без этого невозможно восстановить верховенство права и обеспечить правопорядок в стране, разработать и принять новую Конституцию Украины". "Перезагрузка отношений коллективного Запада и России неотъемлема от перезагрузки власти внутри Украины", - заключил он.