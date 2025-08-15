Встреча Путина и Трампа на Аляске

Роберт Фицо подчеркнул мирную ориентацию республики

БРАТИСЛАВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо надеется, что предстоящий саммит президентов РФ и США на Аляске обеспечит достижение перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам.

"Для правительства Словакии важнейшим является то, чтобы саммит президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа обеспечил достижение перемирия и прекращение бессмысленного взаимного убийства славян на Украине", - отметил Фицо.

Премьер подчеркнул мирную ориентацию Словакии. Он также отметил, что конфликтующим сторонам на Украине будет необходимо последовательно соблюдать перемирие, если оно будет достигнуто по итогам саммита на Аляске.