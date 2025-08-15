По словам экс-аналитика разведки американского Корпуса морской пехоты, изначально встречу предполагалось провести в Женеве, но Швейцария уже не является нейтральной страной

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Аляска выбрана местом проведения саммита России и США как намек на сближение двух стран. Об этом заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Это исключительно мое мнение - у меня нет никакой инсайдерской информации, кроме исторического контекста. Изначально встречу предполагалось провести в Женеве, но Швейцария уже не является нейтральной страной. Рим - это страна НАТО. Стамбул - тоже страна НАТО. Объединенные Арабские Эмираты - прозападная страна. Да, у них дружественные отношения с Россией, но, возможно, это не самое подходящее место", - заметил он.

"Москва - столица России. Вашингтон - столица США. Встреча должна пройти либо на территории России, либо на территории США, - продолжил Риттер. - Аляска - это место, где США и Россия буквально сходятся. Для меня Аляска символизирует сближение двух стран, необходимость работать вместе. Я надеюсь, именно поэтому выбор пал на Аляску. Это очень символично".

Аналитик напомнил, что раньше Аляска принадлежала России. "Вы продали ее нам по хорошей цене. Большое вам спасибо. Но назад вы ее не получите, - сказал он с улыбкой. - Зато мы с удовольствием пригласим вас на Аляску в знак дружбы. И я верю, что [президент США] Дональд Трамп приглашает президента [России Владимира] Путина на Аляску именно как знак дружбы - в надежде, что это поможет сблизить наши страны, работать вместе и вместе процветать".

Риттер подчеркнул, что "это всего лишь его оценка ситуации". "Я не знаю наверняка", - добавил он.