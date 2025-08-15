Посол страны в РФ Винай Кумар выразил готовность оказать "любую возможную поддержку"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индия приветствует встречу президентов РФ и США на Аляске, готова оказать любую возможную поддержку. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в России Винай Кумар.

"Мы всегда говорили, что любые вопросы должны решаться с помощью дипломатии и диалога. Премьер-министр [Индии Нарендра Моди] сказал, что сейчас не время для войн. Поэтому мы приветствуем эту встречу на высшем уровне. Мы поддерживаем ее и готовы оказать любую возможную поддержку", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об ожиданиях индийской стороны от саммита.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

