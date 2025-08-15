Агентство сообщило, что главный специалист по программе помощи беженцам Минздрава Соединенных Штатов Энджи Салазар в служебной рассылке указала, что местным органам власти нужно ориентироваться на цифру в 40 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить лимит на прием новых беженцев в стране на уровне 40 тыс. человек в год, начиная с 2026 года. Об этом со ссылкой на источники и на внутренние документы Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщило агентство Reuters.

В служебной рассылке профильным чиновникам на уровне штатов главный специалист по программе помощи беженцам Минздрава США Энджи Салазар написала, что местным властям нужно ориентироваться на цифру в 40 тыс. Источники Reuters подтвердили, что в текущем обсуждении в администрации рассматриваются варианты в пределах от 12 до 40 тыс. беженцев в год.

При этом до 30 тыс. мест в рамках этого лимита может быть выделено по квоте для белого населения ЮАР, поскольку Трамп рассматривает эту группу въезжающих в США в качестве приоритетной. Во внутренней рассылке также отмечается, что помимо белых граждан ЮАР администрация Трампа рассчитывает принять некоторые группы афганцев, также рассматривается возможность въезда украинцев. В случае, если приоритетные группы беженцев не займут все выделенные места, то на них смогут претендовать граждане других стран.

В 2024 финансовом году США при администрации президента Джо Байдена приняли 100 тыс. беженцев. На 2025 финансовый год Байден установил лимит на прием беженцев в 125 тыс. человек. При этом на 2021 год администрацией Трампа во время его первого срока был установлен рекордно низкий лимит в 15 тыс. беженцев.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что десятки тысяч беженцев с Украины могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса.