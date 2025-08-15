В состав делегации на саммит на Аляске не вошли Вэнс и Хегсет

Согласно информации, распространенной Белым домом, в состав делегации вошли 16 чиновников

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет не вошли в состав делегации, которая будет сопровождать американского лидера Дональда Трампа в его поездке на Аляску, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно информации, распространенной Белым домом, в состав делегации вошли 16 чиновников, в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Минторга Говард Латник. Также Трампа будут сопровождать директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Таким образом, вице-президент США, который находится с визитом в Британии, и шеф Пентагона, в графике которого на пятницу мероприятий не запланировано, в состав делегации не вошли. При этом ранее несколько российских СМИ и Telegram-каналов сообщали со ссылкой на якобы заявление Белого дома, что Трампа будет сопровождать в том числе Вэнс. Британская газета The Guardian также писала, что во встрече будет принимать участие Вэнс, а также Хегсет.

В состав официальной делегации России на саммите входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Очные переговоры президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже и начнутся вечером 15 августа. Они состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.