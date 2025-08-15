По данным газеты, президент США игнорирует мнение Канады и Европы

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет на Аляске встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает его равным себе лидером, в отличие от политиков Европы и Канады, к мнению которых относительно предстоящего саммита он особо не прислушивается. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

"Последние почти 80 лет существовало нечто, что мы называли "Запад": группа демократических и относительно открытых стран, которые торговали друг с другом, разделяли схожие взгляды <...> и были единомышленниками. Теперь этого больше нет. Главный поборник Запада - США - фактически распустил это объединение. В пятницу на Аляске пройдет встреча пары новых "единомышленников": президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина", - говорится в статье.

Газета напомнила, что так называемая коалиция желающих, в которую входят лидеры Европы и Канады, за несколько дней до саммита США - РФ организовали виртуальную встречу по поддержке Украины, в ходе которой фактически тщетно пытались донести до Трампа некогда единую позицию западных стран по украинскому конфликту. "Но президент США очень настроен на общение с Путиным. Он демонстрирует свое восхищение и обращается с российским лидером, а не с лидерами стран-союзниц [США], как с равным", - считает The Globe and Mail.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). 14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы". Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.