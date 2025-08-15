Президент США одобрил, что российский лидер привез с собой много бизнесменов

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что из его саммита с российским лидером Владимиром Путиным "что-то получится".

Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы ладим, с обеих сторон имеется взаимное уважение. И я думаю, что что-то получится", - заявил Трамп. "Я заметил, что он [Путин] везет с собой из России много бизнесменов, и это хорошо", - добавил американский лидер.