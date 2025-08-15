Джон Сойерс также выразил опасение, что американский президент Дональд Трамп "может слишком проникнуться российской позицией"

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать историческим поворотным моментом. Такое мнение бывший глава британской службы внешней разведки MI-6 (2009-2014) Джон Сойерс высказал в интервью телеканалу Sky News.

"Думаю, нас ожидает весьма серьезный саммит, на котором речь пойдет не только об Украине, но и об американо-российских отношениях. А это, в свою очередь, может стать фактором, осложняющим ситуацию для украинцев", - сказал Сойерс.

"Это может стать историческим поворотным моментом. Наиболее разумным ожиданием будет начало определенного процесса", - добавил он.

При этом Сойерс выразил опасение, что Трамп может слишком проникнуться российской позицией.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.