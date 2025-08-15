Эксперт Шимо: Трамп показал, что готов к компромиссам с Путиным

Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" отметил, что определенный оптимизм вселяет тот факт, что Соединенные Штаты заняли более взвешенную позицию в отношении событий на Украине

БУДАПЕШТ, 15 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что готов к компромиссам с российском коллегой Владимиром Путиным, пойдя на встречу с ним в условиях, когда Москва не изменила своих целей в отношении Украины. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя предстоящий саммит на Аляске.

Он напомнил слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что в российской позиции "ничего не изменилось". "Тот факт, что Трамп согласился на встречу при таких обстоятельствах, доказывает, что он готов к определенному компромиссу", - отметил эксперт.

В то же время Шимо считает, что "попытка Трампа добиться прекращения огня явно будет обречена на провал до тех пор, пока НАТО не прекратит военную поддержку [Владимира] Зеленского". "Со стороны России было бы огромной ошибкой согласиться на прекращение огня, не получив ничего в обмен на это", - подчеркнул руководитель венгерской НПО.

Поэтому он допускает, что урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто только в отдаленной перспективе. "От встречи Путина и Трампа в Анкоридже я ожидаю большего шага вперед в двусторонних отношениях, чем в установлении мира на Украине. Контроль над Украиной все еще находится в руках человека, который совершенно не понял, почему это произошло, и, что еще хуже, не хочет признавать факты, потому что это будет означать потерю им власти", - отметил Шимо.

Тем не менее, по мнению эксперта, определенный оптимизм вселяет тот факт, что Соединенные Штаты заняли более взвешенную позицию в отношении событий на Украине. "В то время как британцы, французы и немцы все еще тешат себя иллюзиями, что они могут победить и должны поддерживать Зеленского до последней капли украинской крови, Трамп начинает понимать, что реальность ограничивает желания и чем позже это сознаешь, тем хуже", - сказал руководитель "Венгерского круга мира".