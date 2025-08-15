15 августа, 15:37,
обновлено 15 августа, 15:50
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать Путина

Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Губернатор штата Майк Данливи добавил, что все произойдет "довольно быстро"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибудет на место проведения саммита на Аляске первым и будет лично встречать президента России Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе. Такие детали протокола встречи в пятницу раскрыл губернатор штата Аляска Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

"Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент [Трамп] будет уже на взлетно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске", - сказал Данливи.

Он добавил, что все произойдет "довольно быстро". 

