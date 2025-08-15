Президент Соединенных Штатов считает, что сегодняшний российско-американский саммит будет результативным

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, что они хорошо ладят между собой и уважают друг друга.

"Мы ладим. Есть хороший уровень уважения с обеих сторон", - сказал президент США, беседуя с журналистами на борту своего самолета после вылета с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж (штат Аляска), где пройдет его встреча с Путиным.

При этом Трамп выразил мнение, что нынешний российско-американский саммит будет результативным. "Думаю, из этого что-то получится", - подчеркнул президент США.