Майк Данливи выразил надежду, что в ходе встречи удастся найти способ урегулировать конфликт на Украине и прийти к "справедливому миру"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Решение провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска было "отличной идеей" ввиду географического расположения. Такое мнение выразил губернатор штата Майк Данливи.

"Я думаю, это отличная идея провести встречу президента [Трампа] и Путина здесь, на Аляске, учитывая наше расположение на земном шаре. Мы всего в 2,5 мили от России, так что от Москвы до Анкориджа лететь около 7 часов", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Губернатор выразил надежду на то, что в ходе саммита удастся найти способ урегулировать конфликт на Украине и прийти к "справедливому миру".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.