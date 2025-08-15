Встреча Путина и Трампа на Аляске

Министр отправился на базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет также направляется в Анкоридж, где пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило американское министерство обороны.

"Министр направляется на совместную базу [ВВС и Сухопутных войск США] Элмендорф-Ричардсон на Аляске", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Этот военный объект находится в 16 км от Анкориджа.

Также на базу направляется председатель Объединенного комитета начальников штабов - главного органа планирования и управления ВС США - генерал Дэн Кейн.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, президенты также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.