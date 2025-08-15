Эксперт Досари: саммит на Аляске станет попыткой преодолеть политический тупик

Организация переговоров вдали от европейских государств позволит двум лидерам обсудить такие темы, как освоение Арктики, развитие новых морских путей и маршрутов поставок энергоресурсов

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет серьезной попыткой преодоления политического тупика. Такое мнение выразил эмиратский журналист и политолог Мухаммед Фейсал ад-Досари в материале, опубликованном в ливанской газете Al Nahar.

"Саммит на Аляске при участии Дональда Трампа и Владимира Путина не стоит считать лишь запланированной фотосессией ради фотографий на память на фоне полярных льдов. Это серьезная попытка выйти из политического тупика", - полагает автор.

С его точки зрения, выбор Аляски для проведения встречи не является случайным. По мнению ад-Досари, организация переговоров вдали от европейских государств позволит двум лидерам обсудить такие темы, как освоение Арктики, развитие новых морских путей и маршрутов поставок энергоресурсов. Именно эти вопросы, считает эксперт, и будут определять международную повестку следующего десятилетия.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.