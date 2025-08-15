Риттер: РФ и США на Аляске договорятся работать вместе в разных сферах

По мнению экс-аналитика разведки американского Корпуса морской пехоты, стороны могут начать работу с вопросов Арктики или космоса

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придут на саммите в Анкоридже к соглашению работать вместе в разных областях, сотрудничество может начаться с вопросов Арктики и космоса. Такое мнение выразил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я считаю, сценарий уже написан. Обе стороны согласны по многим пунктам, и это будет очень короткая встреча. Будет совместная пресс-конференция. Будут достигнуты соглашения", - считает он.

По мнению аналитика, лидеры рассмотрят стратегическую основу для двусторонних отношений. "Это тоже важно, потому что Украина сейчас - это препятствие. Это не главная история. Это второстепенный сюжет в более широкой картине того, как улучшить отношения между Россией и США, чтобы устранить угрозу ядерной войны. Вот главная цель - предотвратить войну между двумя ядерными державами. Как этого добиться? Сначала нужно начать разговор. Нужно начинать соглашаться, работать вместе", - указал Риттер.

Он полагает, что сейчас нет никаких оснований для совместной работы РФ и США по стратегическим ядерным вооружениям, однако можно начать работу с вопросов Арктики или космоса. "Может быть, это (стратегические ядерные вооружения - прим. ТАСС) не самая лучшая тема для начала отношений. Возможно, начать стоит с Арктики или космоса, или чего-то подобного. Но как только вы начинаете работать вместе и доказываете, что можно сотрудничать ради общей взаимовыгодной цели, открываются двери и в других областях. И именно этого я ожидаю", - подчеркнул он.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.