Саммит России и США может изменить мир, отметили в команде журналиста

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Саммит РФ и США может полностью изменить мир, о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будут писать в учебниках истории. Об этом говорится в письме, распространенном командой американского журналиста Такера Карлсона.

"Мир может полностью поменяться к тому моменту, как вы получите нашу следующую новостную рассылку. Встреча Трампа и Путина войдет в учебники", - говорится в сообщении.

Команда журналиста также выразила надежду на то, что в ходе саммита удастся найти способ урегулировать конфликт на Украине, хотя и не одобрила вовлечение Вашингтона в этот вопрос. "Трамп [ранее] подтвердил свой план ввести новые санкции против России, если Путин откажется от будущих мирных переговоров. <...> Мы продолжаем задаваться вопросом, какое отношение это имеет к Соединенным Штатам. Тем не менее, учитывая одержимое желание обеих [политических партий] в Вашингтоне участвовать в этом, мы надеемся, что [американская] администрация сможет добиться прочного мира. Это давно пора было сделать", - говорится в письме.