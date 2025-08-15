Кроме того, американский лидер пытается добиться прогресса в вопросе украинского конфликта, заявил эксперт

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Участие американского президента Дональда Трампа во встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может свидетельствовать о заинтересованности Вашингтона в нормализации отношений с РФ. Такое мнение выразил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер (2009-2013).

"Возникает вопрос, что он (Трамп - прим. ТАСС) собирается делать там? <...> Тональность, в которой были выдержаны его заявления во время общения с прессой, указывает на то, что он пытается сказать, что мы добиваемся прогресса [в вопросе украинского конфликта] <...>, так что затем мы сможем вести дела, нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал Даалдер телекомпании CNN.

Трамп ранее заявил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж, что он будет готов обсудить возобновление экономического сотрудничества РФ и США, если сторонам удастся достигнуть прогресса по Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.