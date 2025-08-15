По словам бразильского военного историка и политолога, еще одним поводом является стремление американского лидера Дональда Трампа сдержать предвыборное обещание и завершить конфликт

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Успехи Вооруженных сил России на Украине стали одной из основных предпосылок решимости США провести саммит с РФ именно сейчас. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский военный историк и политолог Жуан Питилью.

"Два аспекта предопределили эту встречу. Во-первых, это наступление российских вооруженных сил на Украине, оно стало неудержимым. Это очень большой прорыв. Россия заняла стратегические районы на Украине, и это ставит российскую армию очень близко к Харькову и Одессе. Признание высшими руководителями [стран] НАТО, в том числе президентом [США Дональдом] Трампом, неспособности сдержать Россию в военном отношении теперь требует от них использования дипломатических инструментов", - сказал эксперт.

По словам историка, второй причиной является желание американского лидера сдержать предвыборное обещание и завершить конфликт. "На протяжении всей предвыборной кампании Трамп обещал мир на Украине <...>, но до настоящего момента так и не добился результатов. Во-первых, потому что у него нет никакого плана [урегулирования] и еще потому что события на поле боя стали динамично развиваться. Инициатива полностью перешла к России", - пояснил Питилью.

"Если эта встреча завершится безрезультатно, он (президент США - прим. ТАСС) может как минимум просто обратиться к своим союзникам на Западе и сказать, что он предпринял попытку добиться урегулирования, но у него не получилось", - отметил аналитик.

По его оценке, саммит на Аляске может создать условия для полноценного возобновления российско-американского диалога. "Сколько уже лет продолжается кризис в дипломатических отношениях РФ и США? Почти десятилетие. Эта встреча между Путиным и Трампом может внести решающий вклад в стабилизацию отношений двух стран", - заключил он.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.