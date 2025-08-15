Риттер: встреча Путина и Трампа будет короткой

Условия перемирия уже согласованы, отметил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет короткой, условия возможного перемирия на Украине уже согласованы. Таким мнением поделился с ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я думаю, встреча будет очень короткой, потому что все уже согласовано. Владимир Путин обозначил два условия, при которых возможно прекращение огня. Полный контроль России над Херсонской областью, Запорожской областью, Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, а также нейтральный статус Украины. Без членства в НАТО. Тогда может состояться прекращение огня", - считает он.

Как напомнил Риттер, прекращения огня хочет добиться и сам Трамп. "Всестороннее мирное урегулирование придет позже - демилитаризация, денацификация и так далее. Дональд Трамп сейчас на этом не сосредоточен. Его цель - именно прекращение огня. И я думаю, они придут к соглашению".

По мнению аналитика, президенты достигнут договоренности, которая будет соответствовать российским условиям. "Потом [американский] президент сказал: "Я считаю, что в очень короткое время состоится вторая встреча". Разве он стал бы говорить о второй встрече, если бы был не уверен, что первая даст нужный ему результат? А во второй встрече, как сказал Трамп, будут участвовать Путин, Зеленский и он сам - если все захотят", - продолжил Риттер.

В то же время он предупредил, что видит в этом "ловушку для Украины". "Потому что если американский президент заявляет, что отказ от прекращения огня повлечет серьезные последствия, Россия соглашается на прекращение огня и на встречу с украинским президентом. Когда украинский президент откажется присутствовать на встрече или не согласится с российскими условиями, на которые Дональд Трамп уже согласился, для Украины это обернется серьезными последствиями. Так что именно этого я ожидаю от встречи в Аляске. Я считаю, сценарий уже написан", - резюмировал Риттер.

О переговорах

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.