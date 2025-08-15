По данным газеты, это нужно для оценки успешности переговоров

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Эксперты со всего мира будут анализировать язык тела президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи на Аляске, чтобы оценить успешность переговоров. Такое мнение приводится в статье газеты The Hill.

"Отношения между Трампом и Путиным на протяжении многих лет вызывали у многих интерес, а у некоторых - раздражение. Возможно, самым запоминающимся моментом стало их выступление в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп, по-видимому, доверился не американским спецслужбам, а Путину в том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы [в США] 2016 года", - говорится в материале.

Газета напоминает, что в самом начале кризиса на Украине Трамп называл этот шаг со стороны Путина "гениальным" и "довольно умным". Однако в последнее время президент США выражал разочарование сложностью переговоров с российской стороной. "Как всегда, Трампа трудно предсказать. Неясно, какими будут последствия для России. Так или иначе, тон и язык тела Трампа и Путина на совместной пресс-конференции на Аляске будут тщательно анализироваться", - отметили авторы статьи.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.