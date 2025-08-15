The Hill: встреча Путина и Трампа на Аляске станет кошмаром для Зеленского

По данным газеты, опасения Владимира Зеленского связаны, в частности, с возможными уступками со стороны президента США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет кошмаром для Владимира Зеленского. Такую оценку приводит газета The Hill.

"Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина", - пишет издание. Газета подчеркивает, что опасения Зеленского связаны, в частности, с возможными "уступками со стороны Трампа", а также объясняются его убежденностью в том, что Украина "должна быть прямым участником переговоров".

The Hill обращает внимание на то, что Трамп "не предоставлял Зеленскому возможности провести встречу лицом к лицу, как это произойдет с Путиным". При этом она подчеркивает, что готовность Трампа к любым территориальным уступкам со стороны Украины "стала бы катастрофой для Зеленского".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.