Трамп уверен, что его переговоры с Путиным на Аляске пройдут "очень хорошо"

Президент США вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если российско-американский саммит не окажется успешным

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его предстоящие переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут "очень хорошо". Об этом американский лидер сообщил в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

"Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо", - заявил Трамп.

При этом он вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если нынешний российско-американский саммит не окажется успешным. "Если нет (то есть, если встреча не сработает - прим. ТАСС), то я очень быстро направлюсь назад домой", - сказал глава Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. "Да, я бы ушел", - ответил Трамп. 

