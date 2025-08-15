Ограничения ввели на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже предупредил о возможных задержках рейсов 15 августа из-за прилетов ВИП-гостей.

"Ввиду предстоящей ВИП-активности в пятницу, 15 августа, в аэропорту Анкориджа могут наблюдаться временные ограничения полетов", - говорится на сайте аэропорта.

Ограничения ввели на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.