Законодатель США выразила надежду на "ошеломительный успех" саммита Путина и Трампа

Марджори Тейлор-Грин отметила, что урегулирование украинского кризиса "будет правильным не только для Украины и России, но и для всего мира"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) выразила надежду на "ошеломительный успех исторического саммита" президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующую публикацию она разместила в X.

"Я молюсь за ошеломительный успех исторического мирного саммита президента Трампа и президента Путина в Анкоридже (штат Аляска)", - написала законодатель, выразив мнение о том, что урегулирование украинского кризиса "будет правильным не только для Украины и России, но и для всего мира".

"Америке не следовало посылать сотни миллиардов долларов налогоплательщиков на подпитку конфликта Украины и России, при том, что Украина даже не является членом НАТО", - написала она, отметив, что "никогда не голосовала" за финансирование военной помощи Украине со стороны США. Она также добавила, что "введение санкций повлекло сильнейшие экономические последствия для всего мира".