Эксперт Масала назвал Путина победителем встречи на Аляске

По оценке профессора Университета Бундесвера в Мюнхене, в ходе саммита американская сторона может предложить России широкое экономическое сотрудничество и отменить часть санкций

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США на Аляске еще не состоялась, но в этом состязании уже есть победитель - Владимир Путин. Такое мнение выразил немецкий военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

"Путин фактически уже является победителем благодаря тому факту, что он был приглашен в США и ведет переговоры с [Дональдом] Трампом на равных", - заявил специалист в эфире телеканала NTV.

По его оценке, в ходе встречи американская сторона может предложить России широкое экономическое сотрудничество и отменить часть санкций.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.