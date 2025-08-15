Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске

По информации агентства, обсуждение проекта велось в Белом доме в рамках возможной сделки, которая может стать итогом встречи между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждала возможное использование российских атомных ледоколов для поддержки разработки газовых и СПГ-проектов на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По его информации, обсуждение этого проекта велось между чиновниками Белого дома в рамках возможной сделки, которая может стать итогом встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В преддверии саммита газета The Daily Telegraph сообщала, что США намерены предложить России разработку сырьевых месторождений на Аляске.

15 августа президенты США и России прибыли на Аляску для проведения саммита. Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.