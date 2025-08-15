Основным вопросом на повестке дня остается Украина, уточнил президент США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал, что намерен на встрече с Владимиром Путиным на Аляске обсудить соглашения по ядерным вооружениям, несмотря на то, что главной темой является Украина. Об этом он сообщил 15 августа в интервью телеканалу Fox News на борту самолета на пути в штат Аляска.

"У нас есть потенциал сделать на этой встрече несколько очень хороших вещей. Одна из тем, которую, я думаю, мы обсудим, - это договоры о ядерных вооружениях. У нас много тем для обсуждения", - сказал Трамп.

Он отметил, что, хотя такие темы обычно "возникают естественно", сейчас это "не так естественно из-за Украины", которая остается основным вопросом на повестке дня.

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти 3 часа.