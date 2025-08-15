Трамп надеется на прекращение огня на Украине на этой неделе

Президент США добавил, что откажется от дальнейших попыток урегулирования украинского кризиса в случае неудачного исхода переговоров с российским лидером Владимиром Путиным

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться установления режима прекращения огня на Украине уже на текущей неделе.

"Я хочу, чтобы это (прекращение огня - прим. ТАСС) наступило и чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж.

Американский лидер также сообщил, что если итоги его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будут плохими, то он откажется от посреднических попыток урегулирования украинского кризиса.