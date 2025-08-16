Президент США поаплодировал российскому лидеру, после чего главы государств обменялись рукопожатиями, пошутили и посмеялись, подчеркивает издание

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Приветствие президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска) продемонстрировало теплоту отношений между двумя лидерами, что, несомненно, вызвало волну тревоги в Европе. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как подчеркивается в материале издания, Трамп поаплодировал Путину, когда глава российского государства приближался к нему по красной ковровой дорожке, после чего оба лидера "пожали друг другу руки, пошутили и посмеялись". После этого Путин сел в лимузин Трампа, и "они продолжили разговор один на один, по-видимому, даже не пользуясь услугами переводчика, что является необычным нарушением правил безопасности и дипломатического протокола", отмечает WP.

Как подчеркивает издание, взаимодействие между двумя лидерами, "которые бывают сдержанными со своими коллегами, было необычайно теплым". В материале подчеркивается, что "это было особенно заметно на контрасте с яростной атакой Трампа на [Владимира] Зеленского в Овальном кабинете" в феврале этого года, когда американский лидер накричал на него, "а затем выставил из Белого дома".