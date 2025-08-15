АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал называть достигнутое с российским лидером Владимиром Путиным понимание по Украине окончательной сделкой, подчеркнув, что для этого потребуется согласие всех сторон. Такое заявление он сделал в пятницу на совместной с президентом России пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже.

"Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки", - сказал Трамп.