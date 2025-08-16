Слишком рано готовить содержательные оценки, считает полковник сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске способна стать "многообещающим началом". Такое мнение высказал ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Слишком рано готовить содержательные оценки, хотя я знаю, что обозреватели в средствах массовой информации и попытаются заниматься этим. Особенно зазывалы Империи (США - прим. ТАСС) и ее вассальных государств из [американской газеты] The New York Times и [британской телерадиовещательной корпорации] Би-би-си. Однако по итогам более чем двухчасовых переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон есть позитивные признаки", - убежден американский военный аналитик и политолог.

"Можно только надеяться, что не произойдет ситуации, схожей с той, которая имела место при первой администрации Трампа в случае с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей, что недовольные лица вокруг президента, такие как [американский] сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС), не вмешаются и не испортят того, что может стать многообещающим началом", - отметил Уилкерсон.

Службе в ВС США Уилкерсон отдал более 30 лет. Участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и американском внешнеполитическом ведомстве. В 1989-1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002-2005 годах Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в ряде высших учебных заведений США.

Лидеры России и США провели в пятницу многочасовые переговоры в Анкоридже (штат Аляска), уделив основное внимание урегулированию конфликта на Украине.