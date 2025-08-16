На это указывают все, что "действительно известно", отметил редактор дипломатической информации и ведущий англоязычной версии катарского телеканала Джеймс Бэйс

ДОХА, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран будут очень обеспокоены итогами саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил редактор дипломатической информации и ведущий англоязычной версии катарского телеканала Al Jazeera Джеймс Бэйс.

"Это была очень-очень короткая пресс-конференция. Президент Трамп говорил немного и не ответил на вопросы [журналистов]. Мне показалось, что он несколько устал. Все это оговорки, но, исходя из того, что нам действительно известно, я думаю, что европейские лидеры будут очень и очень обеспокоены", - отметил Бэйс по итогам совместной пресс-конференции Путина и Трампа.