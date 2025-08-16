Российско-американский саммит показал, что ситуация изменилась в пользу Москвы, заявил профессор Национального университета Кордовы в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске стала большим успехом Москвы, показавшей, что ситуация изменилась в ее пользу. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Национального университета Кордовы (Аргентина) Гонсало Фиоре Виани.

"Без сомнения, это достижение Путина и российской дипломатии. Я думаю, что можно говорить о большом успехе. Стало ясно, что ситуация изменилась, и решение конфликта будет намного более позитивным для России, чем ожидалось", - сказал он.

По мнению специалиста, прошедшую встречу можно считать "самым важным саммитом этого десятилетия". "У меня сложилось очень позитивное впечатление. Я считаю, что перед нами, возможно, подготовка к соглашению между Трампом и Путиным, которое могло бы означать конец конфликта на Украине и устранение причин, которые к нему привели", - добавил Фиоре.

В то же время, как считает эксперт, встреча показала, что "Европу отодвинули в сторону от любых переговоров". "Ни Путин, ни Трамп не придают сегодня значения позиции Украины, потому что [Владимир] Зеленский лишен легитимности. Также виден большой геополитический провал Европы", - отметил Фиоре.

Лидеры РФ и США провели 15 августа многочасовые переговоры в Анкоридже (штат Аляска), уделив основное внимание урегулированию конфликта на Украине.