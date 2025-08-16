Представитель республиканцев признал, что аппарат президента Соединенных Штатов хочет переключить основное внимание и ресурсы на противодействие КНР

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп понимает, что американским интересам отвечают союзнические, а не враждебные отношения с Россией. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший представитель переходной команды Трампа, комментируя российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска).

"Президент Трамп понимает, что интересам России и Соединенных Штатов в большей степени отвечает быть союзниками, а не противниками", - заверил этот представитель Республиканской партии США, который в прошлом работал на высоких постах в американском правительстве, в том числе в аппарате Белого дома.

При этом он признал, что команда Трампа прилагает усилия, призванные содействовать урегулированию конфликта на Украине, чтобы переключить основное внимание и ресурсы, по сути, на противодействие КНР. "Война России и Украины отвлекает внимание от вызова, который собой представляет коммунистический Китай", - сказал источник.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Трампа и президента России Владимира Путина. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.