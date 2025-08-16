Лидерам стран глобального Юга теперь перестанут задавать вопросы о двусторонних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, отметил доктор наук, профессор аргентинского Национального университета Росарио

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске знаменует провал попыток Евросоюза обеспечить международное давление на Россию. Такое мнение высказал профессор Национального университета Росарио (Аргентина), доктор наук Эстабан Актис.

"Больше никто не сможет задавать вопросы лидерам глобального Юга из-за их двусторонних встреч с Путиным. В этом контексте это серьезное поражение Брюсселя и Европы, которые стремились продолжать давить на международное сообщество, чтобы изолировать Москву. Еще один серьезный удар со стороны Вашингтона", - написал он в X.

По мнению эксперта, для России прошедшая встреча является победой. "Помимо переговоров о том, как завершить войну, саммит в Анкоридже и личная встреча Путина и Трампа знаменуют собой политическую перестройку отношений между Москвой и Вашингтоном. Важный результат, с которым уезжают Путин и российская делегация", - отметил он.