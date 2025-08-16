Встреча президентов России и США длилась более трех часов

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на Аляске дружески, но добились немногого. Такое мнение высказал ТАСС Чарльз Купчан - бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Кажется, будто они провели дружескую беседу, но добились совсем немногого", - заявил бывший сотрудник СНБ, комментируя российско-американский саммит в Анкоридже.

В настоящее время Купчан является старшим научным сотрудником неправительственного Совета по международным отношениям и профессором престижного Джорджтаунского университета, расположенного в столице США. В СНБ он работал в 2014-2017 годах - в период пребывания на посту главы администрации США Барака Обамы.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.