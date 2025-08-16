Есть большой оптимизм по поводу второй встречи, сказал источник телеканала, находящийся на президентском борту

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Вторая встреча на высшем уровне между США и Россией может привести к прекращению огня или даже устойчивому миру на Украине. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа, находящийся на президентском борту.

"Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца", - сказал источник, отметивший, что под "финишной чертой" подразумеваются "прекращение огня и, в идеале, устойчивый мир на Украине". При этом не уточняется, кто, помимо лидеров, может принять участие в потенциальной встрече, а также где и когда она может состояться.

В заявлении для прессы по итогам переговоров глава российского государства Владимир Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.