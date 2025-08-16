16 августа, 04:04
Встреча Путина и Трампа на Аляске

DPA: Берлин сдержанно отреагировал на встречу Путина и Трампа в Анкоридже

Правительство ФРГ ждет подробностей о событиях на Аляске, отметило агентство

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Германии сдержанно отреагировало на завершение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

Читайте такжеДорога к миру. Что заявил Путин после встречи с Трампом

По его информации, канцлер Германии Фридрих Мерц постоянно получает информацию о событиях в Анкоридже. Его команда находится в тесном контакте с союзниками. Однако, как подчеркивает агентство, правительство ФРГ ждет подробностей.

Ранее Трамп сообщил, что позвонит Владимиру Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияТрамп, ДональдМерц, Фридрих