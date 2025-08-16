Сделки пока нет, но есть большой прогресс, отметил президент США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры по многим позициям и отметил большой прогресс.

"Мы сегодня провели очень хорошую встречу, и я считаю, что мы обсудили очень много позиций", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам состоявшихся в пятницу переговоров. "Насколько мне известно, сделки нет, пока нет сделки. Но мы достигли большого прогресса", - подчеркнул глава Белого дома.