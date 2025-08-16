Президент США добавил, что в процессе урегулирования "придется немного поучаствовать европейским странам"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Заключение договоренности по урегулированию конфликта на Украине после саммита США и РФ в Анкоридже теперь зависит от Владимира Зеленского. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Я думаю она [сделка] может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена", - сказал он в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон.

Трамп добавил, что в достижении договоренностей "придется немного поучаствовать европейским странам". 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.